Tre presidi davanti ai comuni di Marnate, Olgiate Olona e Castellanza contro le puzze

Protesta in piazza dei cittadini di Castellanza, Olgiate Olona e Marnate, di 2 ore con tre presidi contemporanei fuori dai palazzi comunali. «I cittadini sono esasperati a causa dei miasmi – scrive Bruno Monuhrel dell’assemblea popolare No Elcon – e subiscono questa violenza ogni giorno e ogni notte. Non accettiamo più le promesse dei sindaci che si traducono con un nulla di fatto. Da anni organizzano tavoli tecnici per risolvere la situazione e non più tardi di giovedì ce n’è stato un altro».

Secondo il comitato, che negli anni scorsi aveva lottato contro l’ipotesi di costruire un inceneritore nel polo chimico di Castellanza, «i responsabili e la fonte dei miasmi sono stati identificati dal rapporto del Politecnico di Milano, reso pubblico a luglio 2021. Perstorp ed Ecosis sono le aziende che scaricano in fogna i loro reflui industriali».

Durante i tre sit in i cittadini potranno firmare l’adesione all’esposto per la Procura della Repubblica di Busto Arsizio contro le istituzioni e gli amministratori che non hanno agito, malgrado il loro potere e obblighi d’intervento per salvaguardare la salute dei loro concittadini. «Noi cittadini vogliamo azioni, non promesse. Devono cessare immediatamente i miasmi!»

I presìdi si svolgeranno sabato 20 novembre 2021 dalle 10.00 alle 12.00.

I luoghi sono :

– Comune di Castellanza – Corso Matteotti (di fronte al comune tra i due parcheggi)

– Comune di Olgiate Olona – Via Luigia Greppi, 19, 21057 Olgiate Olona VA

– Comune di Marnate – Piazza Sant’Ilario, 1, 21050 Marnate VA

Durante l’iniziativa il gruppo farà informazione riguardo l’origine delle puzze che i cittadini dei tre comuni subiscono da anni. «Faremo una raccolta firme per un esposto in procura contro i responsabili istituzionali. Queste tre manifestazioni non prevedono cortei» – concludono.