Un altro pari interno per la Caronnese: 2-2 con la Lavagnese

Al “Comunale”, così come l’ultima volta contro il Saluzzo, la Caronnese pareggia 2-2, questa volta contro la Lavagnese. Rimane così ancora avaro di soddisfazioni il campo casalingo per i rossoblu, sul quale non hanno ancora trovato la vittoria.

Oggi la gara è iniziata bene per i rossoblu, che hanno trovato il vantaggio al 20’ del primo tempo con il diagonale vincente di Rocco. I bianconeri liguri hanno però trovato il modo di reagire pareggiando al 24’ con Lombardi che batte Ansaldi per l’1-1. L’attaccante della Lavagnese si ripete anche nella ripresa, andando a segno su rigore all’11’, ribaltando la gara e portando avanti i suoi. A rimettere tutto in equilibrio questa volta è Esposito al 36’, sfruttando al meglio il prezioso assist di Corno.

Con questo pareggio la Caronnese sale a quota 9 punti, da solo, ma sempre nelle zone basse della classifica.

CARONNESE-LAVAGNESE 2-2

MARCATORI: 20’ Rocco (C), 24’ Lombardi (L), 11’ st rig. Lombardi (L), 36’ st Esposito (C).

CARONNESE (4-3-1-2): Ansaldi; Coghetto (31’ st Boschetti), Galletti, Lazzaroni, De Lucca; Putzolu, Vernocchi, Argento; Corno; Rocco (27’ pt Esposito), Vitiello. A disp.: Angelina, Cattaneo, Raso, Musazzi, Yamba, Cortesi, Rondina. All.: Ratti (Scalise squalificato).

LAVAGNESE (4-3-1-2): Calzetta; Crivellaro, Romagnoli, Tissone, Sommovigo (27’ st D’Arcangelo); Dotto, Amendola, Righetti; Lombardi (39’ st Bacigalupo); Croci, Rovido(27’ st Casagrande). A disp.: Boschini, Bertoletti, Scorza, Oliveri, Scarlino, Sbarbati. All.: Fasano.

ARBITRO: Marangone di Udine.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 500 (presenti le giovanili rossoblù al completo). Ammoniti: Tissone, Croci. Angoli 1-7. Recupero 1’, 3’.

SERIE D GIRONE A X GIORNATA

Sabato 6 novembre ore 15.00: Casale – Fossano 2-0; Sestri Levante – Borgosesia 0-2.

Domenica 7 novembre: Bra – Asti 0-1; Caronnese – Lavagnese 2-2; Derthona – Varese 1-0; Ligorna – Imperia 2-1; Pdhae – Saluzzo 0-0; Rg Ticino – Chieri 2-1; Sanremese – Novara 3-2; Vado – Gozzano 0-0.

CLASSIFICA: Chieri 22; Casale, Derthona 20; Novara 19; Borgosesia, Sanremese 16; Gozzano 15; Bra, Varese, Pdhae 13; Asti, Vado 12; Lavagnese, Ligorna, Imperia 11; Caronnese 9; Sestri Levante, Rg Ticino 8; Saluzzo 7; Fossano 5.