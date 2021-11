Un’orchestra sinfonica interscolastica e un corso di avviamento al jazz nei piani del liceo musicale Manzoni di Varese

Un’orchestra sinfonica interscolastica, un percorso di avviamento alla musica jazz e una serie di webinar dedicati alla didattica musicale sono le tre novità che il liceo musicale Manzoni di Varese metterà in campo grazie a un finanziamento di oltre 30.000 euro.

In particolare, riceverà un contributo di 23.395,12 per l’avviamento alla musica jazz e uno di 8.057 euro per un progetto in rete che ha l’obiettivo di costituire un’orchestra sinfonica nell’ambito del piano nazionale delle arti e della musica. Per migliorare la conoscenza in ambito musicale specialistico, come liceo il Manzoni ha organizzato un ciclo di 4 webinar con relatori di alto profilo rivolto a docenti e allievi della provincia di Varese.

« Sono tutte azioni che vogliono essere un contributo alla diffusione dell’ascolto musicale e una sfida per oltrepassare i limiti oggi imposti dal pandemia e tornare ad assaporare il bello e la serenità di spirito» spiega il dirigente Giovanni Ballarini.

Nel dettaglio, il primo progetto, per il quale il liceo è stato selezionato da USR come primo in Lombardia, prevede l’istituzione di corsi biennali di avviamento alla musica Jazz e popular music, nell’ambito di un bando ministeriale. L’attività inizierà nel gennaio 2022 e si concluderà a giugno del 2023 con vari percorsi facoltativi dedicati ad allievi interni del biennio e del triennio e con la possibilità di estendere l’offerta formativa anche ad alcuni allievi delle scuole medie.

La seconda iniziativa si riferisce al finanziamento, appena approvato dall’Ufficio Scolastico Regionale, per un altro progetto biennale presentato dal Liceo Musicale Manzoni come scuola capofila in rete con altre istituzioni (Conservatorio Puccini di Gallarate, Liceo Musicale Candiani di Busto Arsizio, Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese, SMIM Dante Alighieri di Varese, Orchestra Filarmonica Europea Giovani) con la finalità di costituire gruppi strumentali vari e un’orchestra sinfonica interscolastica.

Un terzo progetto inizia giovedì prossimo e consiste in un ciclo di 4 webinar intitolati “Il vantaggio della musica” – rivolti a docenti della provincia di Varese di qualsiasi disciplina e ad allievi di corsi musicali avanzati – incentrati sulla didattica musicale e su aspetti della musica in differenti contesti:

• 18.11.2021 – La musica nella scuola, contesto sonoro, società e nuove tecnologie (prof. Samuele Ferrarese, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA)

• 09.12.2021 – Musica e dislessia (prof.ssa Desirè Carioti, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA)

• 20.01.2022 – Musica e vocalità: pedagogia vocale (prof.ssa Antonella Coppi, LIBERA UNIVERSITA’ DI BOLZANO)

• 03.02.2022 – Musica e linguaggio: competenze comunicative (prof.ssa Mariantonietta Lamanna, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ALDO MORO DI BARI)

Maggiori informazioni e modalità di partecipazione sono indicati sul sito del Liceo Musicale Manzoni.

https://www.liceimanzoni.it/liceo_musicale/