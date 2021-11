U(n)perfect Hack: il Liceo Crespi guida 21 scuole contro il Cyberbullismo

Varese accoglie le delegazioni di 21 Scuole superiori lombarde, studenti e insegnanti, che per 3 giorni daranno vita alle fasi conclusive il programma dell’Hackathon regionale contro il Cyberbullismo guidato dal Liceo Crespi di Busto Arsizio. Il percorso è iniziato nelle scorse settimane con momenti di incontro, riflessioni e creatività che troveranno espressione nei tre giorni di eventi conclusivi di U(n)perfect Hack, tra Varese e Milano, dal 3 al 5 novembre 2021.

Gli istituti scolastici ammessi alla manifestazione sono tutti quelli che ne hanno fatto richiesta, con la precisazione che al fine di non escludere nessuno di essi e nel contempo dare ampia ricaduta progettuale si è convenuto con Regione Lombardia di accogliere per la fase in presenza max. n° 2 studenti per istituto accompagnati da un docente.

Fase 1: webinar a confronto

Nella sua prima fase il progetto ha visto gli studenti liceali confrontarsi su tre webinar che hanno visto i ragazzi scegliere dei portavoce per il confronto o partecipare direttamente al dibattito tramite il proprio telefonino rispondendo a quiz o giochi.

Cyberbullismo tra normative, dinamiche e declinazioni incluso il ruolo giudicante dei social a proposito di bodyshaming, sexting, ghosthing, catfishing, tra gli argomenti affrontati dai ragazzi dialogando con gli esperti che hanno proposto anche soluzioni corrette per affrontare la comunicazione digitale, concentrandosi su narrazione e costruzione dell’identità personale e social.

Fase 2: dal questionario al cortometraggio

Ogni scuola aderente ha somministrato ai propri studenti un questionario, compilato in anonimato e relativo alla dieta mediale dei ragazzi, della loro condotta in rete, della percezione dei rischi e della reale esposizione al fenomeno. I risultati sono stati la base su cui lavorare per definire il target di riferimento del cortometraggio che ogni delegazione scolastica dovrà presentare in occasione della prima giornata della terza fase dell’Hackathon.

Fase 3: TRE GIORNATE DI HACKATHON

Mercoledì 3 novembre 2021

PRESENTAZIONE U(N)PERFECT HACK

Palazzo Estense – Varese

Dopo l’accoglienza delle delegazioni in stazione e poi all’hotel Crystal, i lavori dell’Hackathon iniziano alle ore 10.30 al Salone Estense con i saluti ufficiali delle autorità (Gabriella Volpi– Dirigente DG Sicurezza per Regione Lombardia – Simona Chinelli – Comitato Tecnico USR Lombardia – Cristina Boracchi, preside del Liceo Crespi di Busto Arsizio) seguito dalla presentazione delle attività e dei cortometraggi realizzati dai ragazzi a cura del team Luca Belotti, Sabrina Apa, Claudia De Napoli e Laura De Biaggi.

Dopo la pausa pranzo i lavori riprenderanno alle 14.30 con l’attribuzione delle Sfide progettuali:

Infine cena nel ristorante convenzionato e dalle ore 21.30 tour serale nella Città di Varese

Giovedì 4 novembre 2021

U(N)PERFECT HACK

Palazzo Estense – Sala Montanari

Proseguono su un doppio binario i lavori di U(n)Perfect Hack con gli studenti a Palazzo Estense, da mattina a sera, mentre i docenti si riuniranno in Sala Montanari con saluti e resoconti delle attività istituzionali con il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente della Provincia di Varese Emanuele Antonelli, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Varese e Marco Bussetti e Giuseppe Carcano per l’Ufficio Scolastico rispettivamente regionale e territoriale.

Presenti anche Silvia Nanni, della Procura di Varese -Sezione di Polizia Giudiziaria, Simona Chinelli, Lelia Natale Mazzotta, Germana Pisacane.

Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 17 un momento di formazione per i docenti dal titolo “ Fare Squadra o Fare Branco?”, con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai.

Infine, per tutti, cena al Sacro Monte di Varese

Venerdì 5 novembre 2021

CORTOMETRAGGI E CHIUSURA

sala Gaber – Palazzo Pirelli – Milano

Al Pirellone dalle ore 10 la presentazione degli elaborati multimediali preparati dagli studenti e chiusura lavori con i saluti istituzionali dei vertici di Regione Lombardia e di USR Lombardia: Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza – Regione Lombardia; Fabrizio Cristalli, direttore Generale Sicurezza – Regione Lombardia; Augusta Celada, direttore USR Lombardia.

La premiazione di U(n)PEFERCT HACK è prevista per le ore 12.30.