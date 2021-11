A Varese mascherine arcobaleno per una legge contro l’omotransfobia

“Abbiamo voluto portare avanti questa iniziativa per dare un messaggio” ha affermato Michelangelo Moffa, Segretario cittadino dei Giovani Democratici di Varese, che nella mattinata di oggi hanno dato vita ad uno “sciopero” per protesta contro l’affossamento del ddl Zan, distribuendo mascherine arcobaleno all’entrata di alcune scuole della città: “indossa in classe la mascherina arcobaleno e posta sui social le foto con l’hashtag #scioperoarcobaleno. Coloriamo l’Italia di diritti”, questa l’idea dietro all’iniziativa.

“Esiste un’Italia diversa, giovane, aperta, progressista – prosegue Moffa – un’Italia migliore dei vergognosi applausi provenienti dalla destra del parlamento dopo l’affossamento del ddl Zan. Noi non ci arrendiamo e proseguiremo questa battaglia finché quella legge non sarà approvata“.