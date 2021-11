Vede la ex con un altro davanti ad un bar di Busto Arsizio e distrugge tutto

Momenti di follia in viale della Repubblica a Busto Arsizio nel pomeriggio di oggi, martedì, quando un 40enne residente a Gallarate ma noto a Busto Arsizio è giunto nei pressi del bar Papaya dove ha incrociato la sua ex-fidanzata in compagnia di un altro uomo. La reazione dell’aggressore, già gravato da precedenti, è stata violentissima e fortunatamente solo verso le cose e non le persone.

Il risultato è stato un bar completamente sfasciato, l’auto del rivale in amore pesantemente danneggiata da colpi di sedia, traffico bloccato nel viale a causa di un lancio di sedie e tavolini e una giovane donna incinta che si è sentita male per lo spavento.

Sul posto sono accorsi prima i Carabinieri con una pattuglia in rinforzo e poi anche la Volante della Polizia di Busto in supporto ai colleghi. L’uomo è stato fermato e denunciato per danneggiamento.