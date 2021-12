Il 2021 del Città di Varese si conclude a Saluzzo

Dopo la bella e importante vittoria del “Franco Ossola” contro il Casale che ha proiettato il Varese al terzo posto in classifica, i biancorossi saranno impegnati per l’ultima gara del 2021 in casa del Saluzzo. Mercoledì 22 dicembre (ore 15.00) il turno infrasettimanale valido per la giornata numero 18 del Girone A di Serie D chiuderà l’anno solare.

Il Saluzzo è ultimo in classifica con 10 punti, ma dietro ai numeri della graduatoria si nascondono diversi pericoli che il Varese dovrà stare attento ad evitare per non complicare le cose.

«Sarà una gara insidiosa – conferma mister Ezio Rossi -. La classica partita nella quale molto dipende da noi: se saremo quelli degli ultimi mesi penso che ci divertiremo, altrimenti diventerà tutto più difficile. Sarà un campo difficile, contro una squadra che tendenzialmente si chiude, non sarà facile far girare palla velocemente e bisognerà metterci intensità. Dovremo adattarci alle condizioni che troveremo».

Questa trasferta concluderà il 2021 per il Varese. Mister Rossi fa il punto sull’anno passato: «Ci abbiamo messo un anno per mettere delle fondamenta, spero solide. Vogliamo continuare come stiamo finendo e domani sarà un’ulteriore prova. In questo periodo abbiamo soprattutto pensato a cementare un gruppo e speriamo che i risultati ci diano ragione come ultimamente sta accadendo. Credo che rispetto ai punti fatti siamo ancora in debito, speriamo nel 2022 di raccoglierli. Quello che mi piace è che con la società abbiamo costruito un gruppo di lavoro, dal magazziniere al bomber, nel quale tutti tirano dalla stessa parte».

Per la trasferta di Saluzzo mancheranno due punti fermi dell’undici biancorosso: il bomber Kenneth Mamah, fermato da un guaio muscolare, e il difensore Mattia Monticone, squalificato.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato sul nostro liveblog (guarda qui). Come sempre potrete commentare in tempo reale la partita e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.