Altri due pedoni investiti a Varese, nella mattina del 30 dicembre 2021.

il primo incidente è avvenuto in via Magenta, intorno alle sette, all’altezza della caserma Garibaldi.

Il secondo impatto invece in viale Valganna, all’altezza della rotonda verso viale Ippodromo, intorno alle 9 e venti.

Le investite sono entrambe donne, una di 49 e l’altra di 51 anni, ma non versano in gravi condizioni: sono state trasportate entrambe all’Ospedale di Circolo, ma in codice verde.