Astuti e Alfieri per il Bellini di Somma, in difesa della sanità territoriale

I big del Partito Democratico a fianco di Somma Lombardo contro il depotenziamento dell’ospedale Bellini: oggi, venerdì 3 dicembre, il consigliere regionale Samuele Astuti e il senatore Alessandro Alfieri hanno espresso la loro contrarietà alla chiusura della chirurgia oculistica. E lo hanno fatto insieme a Mauro Capellini, storico presidente del comitato “Pro ospedale Bellini”, sempre in prima linea per la difesa dell’edificio.

L’ospedale dalla scorsa estate è un tema al centro del dibattito politico, locale e non, e motivo di aspro scontro tra l’amministrazione Bellaria e Asst Valle Olona, che ha intenzione di spostare il reparto di chirurgia oculistica a Gallarate.

In difesa della sanità territoriale

«Abbiamo trovato oggi un ospedale con potenzialità e personale appassionato», ha spiegato Astuti, «alcuni servizi che ci sono. aSomma non si trovano altrove, ma ci sono problemi seri (come la mancanza di investimenti e la Moc che non c’è dal 2016). Sull’oculistica, ad oggi i tempi di attesa sono di otto mesi per la prima visita e di un anno per l’operazione. Ci siamo resi conto di ciò che è successo e vogliamo portare le istanze in Regione».

Più duro il commento di Capellini: «Mancano medici e manca tutto, mandare avanti l’ospedale è dura». Interrogandosi sui motivi per cui, in questi anni, Asst ha avuto a disposizione cosi pochi medici e si risponde così: «Questo dovrebbe chiederselo ogni dirigente, perché c’è una mala organizzazione. Gli anestesisti vengono fatti correre avanti e indietro».

Anche Astuti ha detto la sua sulla mancanza degli anestesisti nella Asst Valle Olona, un problema grave che deve essere affrontato: «Gli anestesisti che mancano non sono andati nel privato o a lavorare in Svizzera, ma in altre Asst. Questo significa che il problema lo abbiamo nell’azienda ospedaliera Valle Olona e qui va trovata una soluzione: è ora che Regione Lombardia intervenga».

Sull’oculistica non c’è alcuna intenzione di fare un passo indietro e lo confermano le parole di Capellini: «Abbiamo detto un no secco al direttore generale per lo spostamento. Portandola via, viene a meno l’anestesista e non si può lasciare l’ospedale senza anestesista. L’oculistica, a Somma, funziona: da quando è stata spostata da Gallarate ha aumentano gli interventi a 2000 (prima a Gallarate erano 900). I cittadini vengono a Somma perché si fidano; l’oculistica deve rimanere».

La riforma sanitaria “a spezzatino”

Alessandro Alfieri ha invece commentato la riforma sanitaria lombarda, che manca di un disegno strategico: «Non vengono prese scelte chiare, si va di rincorsa senza un disegno strategico e si hanno contraddizioni evidenti. Questo lo vediamo girando sul territorio, perché si procede “a spezzatino” e le disfunzioni che troviamo sono figlie della mancanza di programmazione».

Non ha nascosto perplessità e preoccupazione riguardo la riforma della sanità: «Sono preoccupato perché stiamo mettendo parecchi soldi che arriveranno in Lombardia, bisognerà capire come questi signori li spenderanno».