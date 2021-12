Caronnese, ultima dell’anno contro il Sestri Levante

Il 2021 è stato un anno avaro di emozioni per la Caronnese, soprattutto in questa stagione sul campo di casa, che non ha mai visto i ragazzi di mister Manuel Scalise vincere una partita. L’ultima occasione per sfatare questo tabù sarà il turno infrasettimanale di mercoledì 22 dicembre, l’ultima gara dell’anno solare per il Girone A di Serie D.

Al “Comunale” arriverà un Sestri Levante in forma, che domenica ha fermato sul pari la Sanremese subendo il gol del definitivo 2-2 nel recupero con un gol fantasma che lascia ancora qualche dubbio. Rete o no, i corsari liguri stanno attraversando un periodo positivo e proveranno a prendersi punti importanti anche a Caronno Pertusella.

Di contro, la Caronnese deve cercare i tre punti che migliorerebbero l’umore dell’ambiente prima della pausa natalizia e permetterebbe a Corno e compagni di schiodarsi dallo scomodo terzultimo posto in classifica.

SERIE D GIRONE A XVIII GIORNATA

Mercoledì 22 dicembre: Caronnese – Sestri Levante; Casale – Bra; Fossano – Imperia; Gozzano – Borgosesia; Lavagnese – Asti; Novara – Chieri; Pdhae – Ligorna; Saluzzo – Varese; Vado – RG Ticino; Sanremese – Derthona.

CLASSIFICA: Novara 38; Chieri 31; Sanremese, Varese 29; Borgosesia, Derthona 26; Pdhae, Vado 25; Gozzano, Casale 24; Bra 23; Sestri Levante 19; Ligorna 18; Asti 17; Lavagnese 16; Imperia, Rg Ticino 15; Caronnese 13; Fossano 11; Saluzzo 10.