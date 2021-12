Chiede di cambiare un assegno al bar di Gavirate ed estrae il taglierino: condannato

“È arrivato alle 6 del mattino per chiedere soldi ed è andato avanti fino alle 9. Poi, con la pasticceria piena ha voluto cambiare un assegno da mille euro e quando gli ho detto di andare a casa, prima mi ha aggredito poi ha estratto un taglierino”.

Era il 16 marzo 2019, una domenica. Arrivarono i carabinieri chiamati dai clienti dell”’Isola dei sapori”, in pieno centro di Gavirate quando si è compiuto un tentativo di rapina ai danni degli esercenti. Questa mattina, giovedì 2 dicembre, di fronte al Collegio di Varese si è celebrato il processo per tentata rapina. Imputato un uomo originario del Marocco, un cliente conosciuto dagli esercenti che quella mattina pretese prima una birra senza pagare per poi inscenare la richiesta di soldi finita con la violenza. Il giovane figlio del proprietario ha raccontato i fatti di quella movimentata mattinata finita prima con una colluttazione e poi con l’estrazione dell’arma che ha fatto scattare la chiamata al 112: l’uomo, agitato e ubriaco avrebbe prima cercato di accoltellare il barista per scappare e venire poco dopo raggiunto dai militari.