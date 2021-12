Chiuso per quattro notti lo svincolo di Buguggiate direzione Milano

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle opere, nelle quattro notti consecutive di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Gazzada.