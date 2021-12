Consegnate agli studenti di Solbiate Olona le borse di studio in memoria di Luigi Riganti

Per ricordare la figura di Luigi Riganti, la moglie Pierina, i figli Mauro, Lidia, Sergio e Stefano in collaborazione con l’Amministrazione comunale, martedì 21 dicembre presso la Plastinord srl hanno consegnato le borse di studio offerte dalla ditta stessa in memoria del fondatore dell’azienda di famiglia. I quattro studenti che hanno sostenuto l’esame finale della Scuola secondaria di primo grado con la votazione pari a dieci sono: Riccardo Carugo, Mattia Zaccara, Carlotta Giardiello e Valentina Gorla.

Con questa cerimonia si è voluto incoraggiare i più giovani a investire sempre nella propria formazione e a sviluppare le proprie potenzialità nel mondo del lavoro.

La storia dell’azienda

Dobbiamo tornare alla fine degli anni 60 per scoprire le radici di questa azienda quando, con voglia di fare e di creare nuovi prodotti, con idee all’avanguardia, precorse i tempi investendo già allora su un valore ora più che mai attuale: l’attenzione all’ecologia , l’idea era proprio la rigenerazione dei prodotti di Nylon giunti a fine vita, rendendoli materia prima per realizzare nuovi prodotti destinati allo stampaggio ad iniezione plastica. Luigi inizia a lavorare nel settore delle materie plastiche, e riesce a trasformare una curiosità in una fabbrica, dapprima con un socio poi verso gli anni 80 prosegue con i figli i quali decidono di continuare nel segno del passato, ma aprendosi con entusiasmo verso il futuro.

L’innovazione applicata agli impianti, ha portato l’azienda ad ottenere uno standard qualitativo alto, e a distinguersi sul mercato non solo per i prodotti “rigenerati” ma anche per la realizzazione di tecnopolimeri di nylon su formulazioni studiate per il cliente. Il pilastro sul quale si continua a lavorare è l’ insegnamento, ereditato dal padre: mantenere la solidità dell’impresa evitando di fare il passo più lungo della gamba, portando avanti il concetto di cultura d’impresa attento a valorizzare il tessuto umano. Oggi l’azienda punta a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi aprendosi sui mercati esteri ma dietro il marchio, i bilanci e l’espansione di un’azienda c’è la storia di una famiglia, di tante persone che negli anni, con la loro “passione” hanno permesso a Plastinord di crescere.