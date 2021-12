Controllo di stabilità alle superiori di Bisuschio dopo il terremoto

Lezioni sospese all’Isis “Valceresio” di Bisuschio a seguito del terremoto di questa mattina, sabato 18 dicembre.

Gli studenti sono stati fatti uscire e avvertiti i vigili del fuoco di Varese che hanno eseguito un controllo di stabilità per via di alcune crepe sospette.

Dalla verifica non si sono evidenziati rischi. È stato comunque sospeso e rimandato in data da destinarsi l’open day previsto per la giornata di sabato.