Scossa di terremoto avvertita anche nel Varesotto

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel Varesotto attorno alle 11.34 di sabato 18 dicembre.

Le prime informazioni parlano di una scossa con magnitudo 4.4 ore 11:34 IT del 18-12-2021 a 2 km Est Bonate Sotto (BG) Profondità 26Kmore 11:34 (fonte: INVG).

La scossa è stata avvertita anche dal sismografo del Centro Geofisico Prealpino.

Ore 13.20 – Scosse simili a quelle avvertite sabato sono state rilevate nel 2004 e nel 1999

Ore 12.45 – Diverse le scuole che hanno fatto uscire gli studenti dopo le scosse: è successo a Varese e in diversi altri centri della provincia. Controlli statici in un istituto di Besozzo.

Ore 12.25 – Il 118 di Varese conferma che non ci sono interventi di soccorso dovuti al sisma che ha colpito la Lombardia.

Ore 12.15 – La direzione regionale dei vigili del fuoco comunica che la scossa sismica avvertita in tutta la Lombardia. Si è registrata una scossa sismica nel comune di Bonate Sotto (Bg), da una prima stima dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con magnitudo ML 4.4 . Diverse le chiamate ai vigili del fuoco, sono in corso alcune verifiche nel comune di Milano.

Nel comune di Olgiate Molgora (Lecco, nella foto e nel video sopra) in via Roma un edificio fatiscente è crollato, non si registra il coinvolgimento di persone; sul posto sta operando una squadra.

Ore 12.00 – I vigili del fuoco di Varese parlano di alcune chiamate al 115 ma non si segnalano danni a cose o feriti.

Ore 11.57 – Segnalata una seconda scossa di magnitudo 2.2 a 25 km di profondità 1 km a ovest di Osio Sotto (BG) alle 11:57:37