Fiamme a Voldomino di Luino, bruciata un’auto in un garage

È servito un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco per fermare le fiamme che nella tarda serata di lunedì 20 dicembre si sono sviluppate in una corte di piazza Piave a Luino, nella frazione di Voldomino. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi provenienti da Luino ma anche da Varese e da Laveno Mombello per domare l’incendio.

Le fiamme si sono sviluppate in uno stabile e hanno poi raggiunto un garage adiacente: all’interno si trovava un’automobile che è completamente bruciata. Dopo aver spento l’incendio i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area ma l’edificio è stato giudicato inagibile.