Folle bravata di due ragazzini: appesi fuori dal treno tra Carbonate e Mozzate

Folle bravata di due ragazzini su un treno della linea Milano – Saronno. Il capotreno li ha sorpresi e filmati mentre “viaggiavano” appesi all’esterno del convoglio, aggrappati alle maniglie della porta del treno.

L’operatore è riuscito a far fermare il treno avvertendo subito il macchinista, mentre i due giovanissimi sono scappati lungo i binari.

I fatti nei giorni immediatamente dopo Natale. Le forze dell’ordine sono state avvertite subito e sono al lavoro per cercare di individuare gli autori della folle “prova di coraggio”, anche grazie all’utilizzo delle telecamere collegate alla centrale operativa di Ferrovienord a Saronno.

In altre zone d’Italia si sono verificati gesti del genere, soprattutto in Emilia Romagna dove questo tipo di assurda prova qualche settimana fa è stata al centro delle cronache. Il sospetto è che possa trattarsi dell’ennesimo folle contest lanciato sui social e raccolto da giovanissimi che non si rendono conto della pericolosità di quello che mettono in pratica.