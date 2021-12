Gara di solidarietà dopo i vandalismi nelle parrocchie di Busto Arsizio

La Busto Arsizio dal cuore grande si è messa in moto per aiutare i volontari delle parrocchie di Sacconago e Borsano che nei giorni scorsi hanno subito l’attacco di vandali che hanno distrutto i pacchi di Natale per i bisognosi realizzati dagli anziani del centro “Gioacchino e Anna” di Sacconago e dalle dame della San Vincenzo di Borsano.

A Sacconago i primi a muoversi sono stati i giovani dell’oratorio che ogni anno organizzano la cena degli avanzi per i più bisognosi e a seguire anche alcuni privati che si sono messi a disposizione attivando raccolte di beni all’interno dei palazzi in cui vivono. A Borsano si è mosso un anonimo professionista della città che ha fatto sapere a don Francesco Ferrante, parroco del quartiere, che ricomprerà tutto ciò che è stato distrutto o danneggiato.

Una vera e propria gara di solidarietà nata sull’onda dello sdegno per un gesto di una bassezza senza fine. I vandali, infatti, sono entrati con il solo obiettivo di creare scompiglio in quanto la maggior parte dei pacchi sono stati aperti e distrutti.