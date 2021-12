Da Gorla a Saronno, Carabinieri in chiesa per parlare di truffe agli anziani

Santa Messa del mattino: le preghiere, il Rosario, poi, prima di uscire dalla chiesa, l’ingresso dei Carabinieri.

Accanto al sacerdote e, in alcuni casi, al sindaco, gli agenti arrivano per incontrare i cittadini, in prevalenza gli anziani, che affollano le parrocchie durante i giorni feriali per la Funzione del mattino.

Obbiettivo? Parlare di truffe e di tutte quelle tecniche di raggiro che i malviventi adottano per derubare le loro vittime. Tanti i paesi interessati, appartenenti all’area di pertinenza del comando dei Carabinieri di Saronno: Gorla Minore, Marnate, Tradate, Castiglione Olona, Carnago, Cislago e Saronno.

«Lo scopo è quello di riuscire a catturare l’attenzione degli anziani, anche in previsione delle prossime Festività, un momento in cui l’incidenza dei reati spesso aumenta – spiega il Comandante della compagnia di Saronno Francesco Medda – in accordo con le Amministrazioni comunali e le Parrocchie abbiamo dunque pensato di raggiungere i cittadini più “fragili” e maggiormente vittime di truffe, per spiegar loro quali meccanismi utilizzano i criminali per conquistare la loro fiducia e poi derubarli. Abbiamo iniziato a presentarci nelle chiese e nei centri anziani: il lavoro di prevenzione è importante quanto la repressione e gli incontri in questi luoghi permettono di abbattere le barriere istituzionali, si crea un dialogo più diretto con le persone. E’ importante che passi il messaggio che può capitare a tutti di essere truffati e quando avviene occorre denunciare subito, affinchè le Forze dell’Ordine possano bloccare subito i malviventi che si muovono in una determinata zona. A volte le persone derubate si vergognano per quanto capitato loro: non è una colpa cadere in queste tecniche di raggiro, può succedere davvero a tutti. Per questa ragione occorre essere sempre all’erta e non aver mai timore di contattare noi agenti» conclude Medda.

L’incontro gestito dai Carabinieri del comando di Gorla Minore è avvenuto venerdì mattina in chiesa san Lorenzo: a presenziare il maresciallo Giuliano Antonino, che racconta del dialogo costruttivo instauratosi con gli anziani presenti: «Questi momenti sono sicuramente molto positivi: si crea un canale diretto di comunicazione e si riesce a parlare in modo efficace con le persone. Purtroppo i malviventi continuano a prendere di mira i soggetti più fragili: negli ultimi tempi ci sono state parecchie denunce e segnalazioni di tentate truffe e per questa ragione è importante spronare la gente ad una maggiore attenzione. L’incontro con i cittadini di Gorla è stato proficuo, ci hanno informato che alcuni anziani hanno poi raccontato alle loro famiglie della nostra presenza in chiesa: un segnale positivo senza dubbio».

La parrocchia san Lorenzo di Gorla Minore, dove venerdì è avvenuto l’incontro dei Carabinieri con i cittadini

Rammaricato di non aver potuto partecipare il sindaco Vittorio Landoni, che tiene però ad esprimere il suo apprezzamento per l’iniziativa: «Si tratta di misure importanti, che aiutano i nostri anziani a non sentirsi soli e a tenere alta l’attenzione sulle azioni di questi criminali senza scrupoli. Grazie a don Pierluigi per la disponibilità e grazie al comando dei Carabinieri per l’efficace azione sul territorio».