Incidente sul raccordo autostradale, ferito un 22enne

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina – martedì 14 dicembre – intorno alle 7,30 sulla bretella che collega l’autostrada A8 all’ingresso di Varese. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e una motocicletta con un giovane di 22 anni che ha riportato ferite piuttosto serie ed è stato trasportato al Circolo in codice giallo. Anche l’automobilista, con danni più lievi, è stato portato per accertamenti in ospedale.

Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro oltre a una pattuglia della Polizia intervenuta sia per i rilievi sia per gestire il traffico. Si sono infatti formate code – il punto è strategico per chi deve giungere a Varese da sud – e difficoltà di circolazione.