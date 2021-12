La casa delle lucine di Natale di Busto Arsizio

A pochi passi da piazza Santa Maria c’è una casa che splende nel buio grazie a 100 mila lucine natalizie. É la casa del noto avvocato di Busto Arsizio Walter Picco Bellazzi che ieri sera, sabato, è stata inaugurata con una piccola cerimonia di accensione.

Galleria fotografica La casa delle luci di Natale di Busto Arsizio 4 di 36

La si può ammirare in via Bramante. É stata realizzata grazie al genero Andrea, che ha ideato il progetto e lo ha realizzato in più di 150 ore spalmate nei weekend, con l’aiuto di Valentina (figlia di Walter), di suo papà Egidio degli stessi padroni di casa Walter e la moglie Marinella.

Ispirati dalle lucine di Leggiuno (oggi trasferite a Laveno) hanno utilizzato oltre 100 mila led, più di 4 km di luci. Durante il lavoro tantissime persone si sono fermate a chiedere, tra cui molti bimbi che ora possono ammirare lo spettacolo che brilla nella sera.