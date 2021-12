La Uyba prima soffre e poi vince in rimonta a Trento in cinque set

Vittoria in rimonta per la Unet e-work Busto Arsizio che a Trento prima zoppica e poi vince contro le padrone di casa della Delta Despar per 2-3 (25-18, 25-16, 16-25, 16-25, 11-15). Nonostante l’assenza di Vittoria Piani, le padrone di casa hanno saputo dominare i primi due parziali, grazie agli spunti offensivi di Rivero e Nizetich, di fronte a una Uyba praticamente assente dal campo. Fortunatamente, dal terzo parziale in avanti, le biancorosse si sono risvegliate dal torpore e hanno saputo prendere in mano le redini del gioco, ribaltando un risultato che sembrava compromesso.

Con i due punti incamerati sul campo del fanalino di coda, Busto Arsizio riesce a conservare il quarto posto in classifica seppure appaiata a una Scandicci che passa 1-3 sul campo di Roma, mentre Monza non sbaglia sul campo di casa contro Firenze e resta terza alle spalle di Conegliano e Novara.

MVP della serata una Lucia Bosetti decisamente ispirata (11 punti, 37% in attacco con 3 muri), top scorer Mingardi (22 con 3 muri e 2 ace) e Gray (18 con 2 muri e 1 ace). Bella anche la prova di Stevanovic a muro: 5 opposizioni vincenti per lei. Per Trento la migliore è Rivero con 17 ma bene anche Piva, Furlan e l’ex Berti (13 per ognuna a referto).

A fine partita è proprio Bosetti a parlare, comunque soddisfatta per la vittoria e generosa con Trento per il bel gioco della Delta: «Siamo molto contente del risultato della partita perché, per come si era messa la gara, non era per nulla scontato uscire da qui vincitrici. Complimenti a Trento che nei primi due set ha spinto tantissimo al servizio, ma brave anche noi a riuscire a tornare in gara: credo che siano due punti guadagnati».

Meno sereno coach Marco Musso: «Onestamente sono molto arrabbiato perché l’approccio sufficiente alle partite mi fa pensare che evidentemente non siamo così pronti per voler essere “grossi”: le squadre che vogliono arrivare lontano si presentano con un altro atteggiamento e conducono le gare per tutta la durata: non c’è tempo di aspettare il terzo set per rimettersi in carreggiata. Certo alla fine sono due punti importanti, ma così non dimostriamo di poter confermare quel che abbiamo fatto di buono con le squadre di prima fascia. Nei primi due set Trento ha fatto qualcosa di superiore ai suoi ultimi standard, ma noi non abbiamo fatto niente per contrastarla».

La partita

Coach Musso schiera il sestetto formato da Poulter in regia, in diagonale con Mingardi. Al centro la coppia Olivotto Stevanociv, in attacco Ungureanu e Gray; Zannoni libero.

Primo set – Avvio equilibrato con le due formazioni che si studiano (12-12). Trento ingrana la marcia e si porta a +3 (15-12). Busto però non si arrende e riesce a recuperare (17-16). Sul finale Rivero e Furlan a muro fanno 19-16, la UYBA pasticcia e le padrone di casa ne approfittano per chiudere 25-18.

Secondo set – Musso schiera Bosetti su Ungureanu ma le padrone di casa partono ancora lancia in resta e corrono sul 7-4. Le biancorosse faticano a trovare spazi e subiscono il bel gioco delle avversarie che continuano a macinare punti (14-8). Sul finale il risultato del set è ormai a favore delle trentine ma Mingardi non si arrende e realizza due ace fino al 20-14. La battuta out di Stevanovic regala infiniti set-ball (24-16), Nizetich chiude 25-16.

Terzo set – Si inizia con equilibrio e le due formazioni procedono punto a punto (4-4). Il muro di Stevanovic regala alla Uyba il vantaggio (6-7) e Gray salda il braccio. Stevanovic e compagne sembrano risvegliarsi dal torpore (8-11) ma Rivero e Nizetich riportano Trento in scia (10-11). Stevanovic prova la fuga (11-14) e le farfalle spiccano il volo (11-17). Il finale è in discesa, sempre Gray firma il 15-24 e Olivotto chiude 16-25.

Quarto set – Ancora una partenza in equilibrio, anche se le farfalle trovano presto il vantaggio (5-9). Bosetti firma l’ace del 7-12 e la Uyba prende in mano le redini della partita. Poulter realizza l’ace del 9-17, Olivotto e un altro muro di Bosetti portano al 10-19. Nel finale le biancorosse amministrano il vantaggio e chiudono 16-25.

Quinto set – Partono subito forte le biancorosse che corrono sul 2-6. Il cambio campo mescola le carte e Trento ritrova punti e guadagna terreno (8-10 e time ut Musso). Finale punto a punto tra le due formazioni ma ad avere la peggio sono proprio le padrone di casa che con due errori, regalano gli ultimi due punti alla Uyba (11-15).