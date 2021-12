L’albero di Natale dei nuovi nati: Gallarate lo dedica ai 340 bimbi del 2021

A Gallarate torna l’albero dei bambini, con i nomi dei nuovi nati nell’arco dell’anno: quest’anno sono 340 i nomi che vanno a decorare l’abete, installato in piazzetta Ponti, appena ai margini della zona pedonale.

Opera dell’assessore Claudia Mazzetti, che l’aveva già allestito l’anno scorso di fianco al municipio: «Per il secondo anno ho fatto l’albero bimbi, un messaggio di speranza: in questo periodo comunque difficile, ci sono anche cose belle, come la nascita di nuovi gallaratesi»

L’albero è decorato con le targhette con i nomi dei 340 bimbi nati nel 2021, dato «all’8 dicembre»: «Sono bambini nati anche in altri ospedali, non solo a Gallarate, ma di famiglia residente a Gallarate». Sicuramente dall’8 dicembre ci sarà qualche nuovo gallaratese in più e dunque i genitori possono portare anche loro il nome da appendere all’albero.

L’anno scorso i nomi erano stati di più, «quasi quattrocento»: anche a Gallarate si vede il dato di ulteriore denatalità che ha toccato l’Italia nel primo anno dopo l’esplodere della pandemia e che anche il presidente del Consiglio MarioDraghi ha definito drammatico.

Le decorazioni dell’albero, le singole targhette sono state realizzate a mano da Mazzetti, che quindi ha avuto il “polso” dei nomi dei nuovi nati: quali sono i più diffusi? «Più di tutti direi Leonardo per i bimbi, tra le bimbe Sofia, Cloe – con e senza h – e Bianca». Gallarate è città multiculturale e non mancano i nomi stranieri, numerosi sono gli Axel e i Mohammed. Tra le bambine – racconta Mazzetti – c’è anche una ripresa di nomi più “tradizionali” come Anna e Chiara.