L’albero di Natale di Laveno Mombello svetta in piazza Duomo

Anche Milano ha finalmente il suo albero di Natale. Come abbiamo già scritto qui l’albero arriva dal vivaio Spertini di Laveno Mombello, ed è stato collocato in piazza Duomo. Oggi, mercoledì 1° dicembre, poi, le luci verranno accese anche in corso Vittorio Emanuele II.

L’albero è alto 24 metri e diventerà il punto di riferimento del periodo natalizio tanto per i milanesi quanto per i turisti. La conifera sarà arricchita da luci e palline colorate. A sponsorizzare il tradizionale albero quest’anno è la società Gva Redilco&Sigest, che si è aggiudicata la gara vincendo il bando pubblico con un’offerta da 488mila euro.Nei giorni scorsi il centro era già tornato ad agghindarsi di luci in vista del Natale grazie alle decorazioni e illuminazioni allestite nel ‘quadrilatero della moda’, tra via della Spiga e via Delle Forze Armate. In zona stazione Centrale, poi, dai primi di dicembre vestirà a festa anche la lunga arteria di via Vittor Pisani, da piazza Duca d’Aosta fino a piazza Repubblica. Già il 30 novembre, inoltre, a illuminarsi sarà corso Buenos Aires.