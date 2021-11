Arriva da Mombello l’albero di Natale di Piazza Duomo a Milano

È alto 24 metri l’albero di Natale che verrà posizionato in Piazza Duomo a Milano e che arriva dal Lago Maggiore. La partenza è prevista per questa sera, quando il grande arbusto, un Abies Nordmanniana, coltivato nel Vivaio Spertini, sarà caricato su un tir per essere trasportato in una delle piazze più famose del mondo (foto di repertorio).

Lì verrà allestito e addobbato da un’azienda di Como e per tutto il periodo di Natale regalerà ai passanti la magia del Natale.

L’azienda agricola di Giuseppe Spertini negli scorsi anni ha fortino alcuni dei suoi grandi alberi per il Natale di Roma, in Piazza del Popolo. «Quest’anno ci fermiamo a Milano – racconta il signor Spertini-. Possiamo dire che è una pianta nata e cresciuta nelle nostre zone».