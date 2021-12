A Luino circa 50 casi positivi in più in una settimana

Secondo gli ultimi dati trasmessi da ATS Insubria al Comune di Luino, in data 13 dicembre, i cittadini positivi al coronavirus sul territorio risultano essere 152, circa 50 in più rispetto a quelli rilevati la scorsa settimana, in data 6 dicembre.

Maggiormente colpite sono la fascia 51-70 con 41 casi e quella più giovane, 0-18, con 40. Seguite dalla fascia 31-50 con 36, da quella over 70 con 22 e da quella 19-30 con 13.