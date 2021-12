I Mastini ospitano il Bressanone: in palio punti importanti per la rincorsa playoff

Vincere per fare classifica e per far capire di essere a un livello superiore rispetto a quel che dice la graduatoria. I Mastini tornano a giocare in casa affrontando – domenica 19 dalle ore 18 – il Bressanone sulla pista milanese dell’Agorà: un turno da sfruttare per i gialloneri che incrociano una delle squadre che si trovano alle spalle e che, di riflesso, sono tra i concorrenti per un posto nei playoff.

Non una partita semplice, perché anche sul fronte altoatesino c’è la volontà di risalire in vista di una seconda fase di campionato in cui si moltiplicheranno le sfide dirette in ottica playoff. Il Varese arriva all’incontro con qualche acciacco e qualche assenza, ma tutto sommato in una situazione gestibile per coach Tom Barrasso che dovrà fare a meno ancora di capitan Vanetti il quale riprenderà a pattinare da settimana prossima. Gasparini è l’altro assente certo mentre Piroso sarà sul ghiaccio nonostante una settimana a riposo per via di qualche problema fisico rimediato ad Alleghe. Le linee saranno completate sia con innesti interni (Papalillo e Mammoliti) sia con un paio di prestiti dalla Valpe (F. Salvai e Gay) così da fornire a Barrasso una squadra numericamente completa.

Capitolo portieri: contro i Falcons confermato Simone Pilon con Mordenti alle spalle mentre Basraoui sta valutando la situazione del proprio ginocchio malconcio. Dai Mondiali U20 di seconda divisione intanto arriva una bella notizia per l’altro goalie giallonero, Carlo Muraro, schierato da titolare nell’Italia che ha battuto 2-1 la Spagna e premiato come migliore in campo. «Un altro step utile per la sua crescita e del quale siamo felici» spiega il ds giallonero Matteo Malfatti, ricordando che i Mastini hanno puntato con decisione sul portiere veneto anche in prospettiva futura.

Per quanto riguarda il Bressanone, la squadra di Gschliesser arriva all’appuntamento reduce dalla brutta batosta con il Como (0-4 in casa) e sarà quindi alla ricerca di una bella scossa. Purdeller – una certezza – e l’americano O’shaughnessy sono gli uomini cui la difesa di Barrasso dovranno fare maggiore attenzione. In porta l’esperto Philipp Kosta, titolare fino a ora inamovibile del complesso altoatesino.

DIRETTAVN – Aggiornamenti sul risultato dell’Agorà saranno disponibili su VareseNews all’interno del liveblog domenicale offerto da Winelivery e dedicato principalmente alla partita di basket tra Sassari e Openjobmetis. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter e Instagram. Per accedere al live, CLICCATE QUI.