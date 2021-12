Fa il pieno di iscrizioni il webinar sugli aspetti economici del superbonus per gli architetti

E’ arrivato alla ragguardevole cifra di 930 iscritti il webinar deontologico gratuito organizzato dall’ordine degli architetti di Varese dal titolo “Perizia, prudenza e diligenza: lettura critica degli aspetti economici legati al super bonus alla luce degli obblighi deontologici dell’architetto” che si volgerà in modalità Webinar sincrono il 22 dicembre 2021 partire dalle 14.

Il corso si propone di estrarre dal mondo dei bonus tre temi che riguardano più da vicino i professionisti: dai procedimenti di stima dell’importo lavori per determinare l’onorario da inserire nel disciplinare di incarico, alla gestione degli aspetti fiscali in edilizia e le ricadute sulle scelte del progetto, della direzione dei lavori e del collaudo e infine alla parte di copertura assicurativa a supporto dei professionisti, focalizzandosi sulle coperture specifiche e per il super bonus.

Argomenti urgenti e scottanti, che sentono evidentemente la necessità di essere approfonditi e oggetto di discussione, e che stanno per far arrivare al soldout anche la piattaforma GoToWebinar, dove il’incontro si terrà: è infatti di 1000 il numero massimo di partecipanti ammesso.

Relatori dell’incontro saranno l’ingegner Andrea Maldini Moretti, titolare della società Engi.Co Srl; l’architetto Alessandra Pandolfi, membro della commissione revisione parcella; e il dottor Giuseppe Rizzo APB broker di Saronno. L’incontro consentirà 4 crediti deontologici.

