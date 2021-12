Polizia Locale, riunione congiunta dei Comuni di Comerio, Gavirate e Luvinate

In previsione del nuovo anno, i sindaci di Comerio, Gavirate e Luvinate insieme al comandante della Polizia Locale gaviratese (che si occupa del controllo di tutto il territorio) hanno fatto il punto delle attività, affrontato i nuovi progetti e gli obiettivi per il 2022 per rafforzare e consolidare la capacità della Polizia convenzionata per garantire sicurezza e presidio dei nostri territori.