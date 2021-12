Rapina in casa a Busto Arsizio, caccia a tre uomini

Rapina in casa a Busto Arsizio. Come riporta la Prealpina sabato sera scorso (18 dicembre) tre persone sarebbero entrate all’interno di un’abitazione in un condominio della zona del cimitero centrale dove era presente solo un anziano, rimasto a casa mentre il resto della famiglia era fuori a cena.

Uno dei tre gli avrebbe anche puntato una pistola (non si sa se vera o giocattolo) mentre gli altri due hanno messo a soqquadro l’appartamento in cerca di beni di valore. Dopo aver ribaltato la casa se ne sono andati, lasciando l’anziano in stato di shock mentre l’allarme alle forze dell’ordine sarebbe stato dato dai proprietari di casa una volta rientrati.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Busto Arsizio, coordinati dal sostituto procuratore Martina Melita.