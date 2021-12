Sano, solidale e a km zero: il Natale è più buono al Mercato della terra di Induno Olona

Profumo di agrumi, di spezie e panettone. Il Mercato della Terra di Induno Olona in programma sabato 11 dicembre si presenterà nella sua versione natalizia e sarà l’occasione per rifornirsi in vista delle tavolate delle feste.

Dalle 9 alle 13, in via Bruno Jamoretti Località San Cassano, saranno presenti numerosi produttori locali selezionati da Slow Food provincia di Varese secondo il criterio del cibo buono e pulito, si potrà fare la spesa in modo consapevole acquistando birra, biscotti, carni bianche, cereali, farine, fiori ed erbe officinali, formaggi, frutta, lumache, marmellate e composte, miele, olio, pane, pasta, pollame, riso, salumi, verdure, vino e zafferano.

Nel corso della mattinata con la collaborazione dell’associazione San Vincenzo De Paoli sarà possibile aderire all’iniziativa “La spesa sospesa” per donare qualcosa di buono anche alle persone e alle famiglie in difficoltà economica.

«Tutti possiamo dare una mano compiendo un gesto di generosità a favore dei più bisognosi che stanno vivendo con estrema difficoltà questo particolare momento economico – spiegano i responsabili della San Vincenzo – Facedo la spesa sarà bello comprare qualcosa in più e lasciarla alla bancarella. Alla fine della giornata tutto verrà raccolto e consegnato all’associazione che provvederà a distribuirlo, come aiuto concreto per le famiglie del territorio in difficoltà. E’ possibile anche lasciare una donazione libera che verrà riconvertita in spesa. E’ un’iniziativa che prende spunto dall’antica usanza napoletana del caffè sospeso che consiste nel lasciare un caffè pagato al bar per chi non può permetterselo e si adatta molto bene anche al Mercato della terra».

Alle 11,30 il consueto appuntamento con la presentazione dei produttori che partecipano al Mercato della terra. Visto il clima natalizio Nicolò del Panificio Grazioli di Legnano presenterà il suo panettone.