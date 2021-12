Scatole di Natale, a Varese raccolti 1290 pacchi della solidarietà

La solidarietà natalizia ha avuto un grande successo a Varese. L’iniziativa delle “Scatole di Natale”, promossa nella Città Giardino da Simona e Rossella, ha permesso di raccogliere 1290 pacchi, donati da scuole, alunni, famiglie e privati.

«I bimbi erano entusiasti hanno partecipato attivamente alla raccolta – spiegano le organizzatrici -. Abbiamo destinato le scatole a centri della provincia che sostengono donne e figli vittime di violenze domestiche, persone che si trovano senza lavoro, donne che si stanno integrando nel nostro Paese. Siamo davvero felici del risultato e speriamo vivamente di aver regalato un sorriso e un momento di spensieratezza a ognuno di loro. Grazie di cuore!».

L’iniziativa è partita qualche anno fa a Milano: regalare delle scatole con dentro piccoli oggetti di uso quotidiano ma anche un biglietto o un pensiero destinato a chi riceverà il pacco.

Per preparare le scatole basta davvero poco, ecco alcune indicazioni

• UN PASSATEMPO

Quaderno, matite colorate, libri, parole crociate, sudoku, biglietto della lotteria o giochino piccolo / formato viaggio (per i bimbi potete mettere sia un passatempo sia un giochino in ottimo stato)

• UNA COSA CALDA

Guanti, sciarpa, cappellino o calze calde. Indumenti tipo maglioni, felpe, tutine (per i bimbi)

• UN PRODOTTO DI BELLEZZA (nuovi)

Spazzolino, dentifricio, crema, bagnoschiuma, shampoo, profumo ecc.

• UNA COSA GOLOSA

Caramelle, cioccolatini, biscotti (nuovi e confezionati e non deperibili a breve)

• UN BIGLIETTO GENTILE

Bigliettino di auguri o un disegno/decorazione fatta a mano.