Sciopero generale ma non per scuola, poste, sanità e raccolta rifiuti

Lo sciopero generale proclamato per giovedì 16 dicembre da Cgil e Uil, ma non dalla Cisl, esclude alcune categorie tra cui: poste, scuola, sanità e raccolta rifiuti. La protesta contro le politiche economiche previste nella manovra finanziaria del governo Draghi non prevede dunque la partecipazione di alcuni servizi essenziali, mentre scioperano trasporti, pubblica amministrazione e servizi.

La Cisl non partecipa allo sciopero. Il segretario generale Luigi Sbarra ha motivato la scelta spiegando che «lo sciopero del 16 dicembre è una mobilitazione generale incomprensibile nelle motivazioni in una fase in cui il confronto con il governo è aperto».

Il tema oggetto dello scontro è quello fiscale: la manovra prevede il taglio di 8 miliardi di tasse, soldi che secondo Cgil e Uil dovrebbero andare al lavoro, ai dipendenti e ai pensionati

I TRASPORTI

Nel caso di Autolinee Varesine e di Castano Turismo (le due società facenti parte del Consorzio Trasporti Pubblici Insubria/Ctpi), lo sciopero seguirà le seguenti modalità: sulle linee urbane di Varese città, il servizio non sarà garantito dalle 5 alle 6, dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 15.30 a fine giornata. Sulle linee extraurbane, invece, il servizio non sarà garantito dalle 5 alle 6, dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 a fine giornata. Nel rispetto delle fasce di garanzia, negli altri orari il servizio sarà regolarmente erogato: potrebbero però riscontrarsi disagi anche in merito all’apertura delle biglietterie aziendali.

Trenord non è interessata dallo sciopero generale indetto per la giornata del 16 dicembre.

Tuttavia, potrebbero aderirvi i gestori dell’infrastruttura ferroviaria, Ferrovienord e RFI. In tal caso la circolazione dei treni potrà subire ripercussioni. Sono previste le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 fino alle ore 21, arriveranno a destinazione i treni partiti dopo le 6 ed entro le 9, per la fascia mattutina, e partiti dopo le 18 ed entro le 21, per la fascia serale. Tutte le informazioni sulla circolazione dei treni saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord.

Le fasce di garanzia del trasporto pubblico locale variano a seconda della città. A Milano l’adesione allo sciopero è dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio, mentre a Roma dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Per il trasporto aereo lo sciopero è per un turno lavorativo: le fasce di garanzia vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Anche il personale di navi e traghetti, ad esclusione dei collegamenti essenziali e con le isole minori, si ferma per un turno di lavoro.