Scontro ad Angera, in azione l’elisoccorso

Un furgone e una autovettura si sono scontrate in maniera violenta intorno alle 14,30 di oggi, martedì 7 dicembre, sulla strada che porta da Angera verso Sesto Calende. L’incidente è avvenuto nei pressi di alcune attività commerciali e, secondo le prime informazioni diffuse dal 118, ha coinvolto tre persone.

Ancora da stabilire la dinamica: dopo l’impatto sia il furgone sia l’utilitaria coinvolte nel sinistro si sono fermate in uno spiazzo che si trova all’incrocio tra via Milano (che, appunto, collega le due località del Basso Verbano) e la via Galileo Galilei. Per assistere i feriti si è alzato in volo anche un elisoccorso proveniente da Bergamo; le condizioni di due persone sono serie ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sul posto del sinistro sono inoltre arrivate una ambulanza e un’automedica oltre al personale dei Vigili del Fuoco. Presenti anche i Carabinieri incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità, visto che l’arteria è piuttosto frequentata.