Sentito dai carabinieri l’uomo accoltellato a Germignaga

Mancano due elementi per ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto martedì mattina verso l’ora di pranzo a Germignaga, quando un 55enne è stato preso a mazzate ed accoltellato da tre persone nel parcheggio dell’Unes: mancano le telecamere di video sorveglianza nella zona (tema dibattito anche nell’ultimo consiglio comunale della vicina Luino), ed è mancato il riconoscimento da perte del ferito dei componenti della “missione punitiva“.

Perché di questo si parla: non ci sono stati furti di oggetti nell’auto della vittima, né sottrazioni di contanti o tentativi di commettere reati contro il patrimonio.

“Solo“ le botte e la coltellata, sferrata alla coscia e senza troppa convinzione, come dimostrerebbero i referti ospedalieri, tanto che dopo un paio d’ore il dipendente del supermercato aggredito era stato già in giornata dimesso dal ps di Luino.

E l’altro posto dove l’uomo è stato fino a sera, dopo l’uscita dall’ospedale, è stata la caserma dei carabinieri di Luino.

I militari hanno ascoltato il racconto della vittima dove sono stati raccolti elementi importanti per le indagini partite d’ufficio per via delle modalità dell’aggressione, non un semplice bisticcio casuale ma una sorta di agguato, aggravata dal fatto che i tre personaggi entrati in azione fossero armati.

Armi bianche ma preparate apposta per l’azione, prima di sparire a bordo dell’auto impiegata per raggiungere il luogo dei fatti. Il resto l’hanno fatto la vicinanza con la statale e una zona che in un attimo diventa estesa e fatta di paesini e strade di campagna.