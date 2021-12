Serata di ripartenza per il Coni Varese: assegnate le benemerenze relative al 2019

Il palco della “Sala Montanari” di Varese è pronta per una serata speciale, quella della consegna da parte del Coni provinciale delle benemerenze sportive relative al 2019. Non è una data sbaglia ma la conseguenza della pandemia da coronavirus che non aveva permesso lo scorso anno questa premiazione, ma la delegazione guidata da Valter Sinapi ha voluto ugualmente procedere alle consegne “di persona” e ha fissato questo evento che, pur senza pubblico, sarà un simbolo della ripartenza.

Tanti i personaggi, tra atleti e dirigenti, che sfileranno nella sala di via dei Bersaglieri, tante le discipline sportive coinvolte da quelle più note a quelle meno praticate ma ugualmente capaci di regalare soddisfazioni. La maggior parte dei riconoscimenti infatti (le medaglie d’oro, d’argento e bronzo al merito sportivo) saranno infatti destinate a quegli atleti capaci di ottenere risultati importanti sia a livello internazionale sia nazionale a partire da Giulia Mignemi, la siciliana trapiantata sul Lago di Varese che nel 2019 conquistò un titolo mondiale di canottaggio.

Grande importanza rivestono anche le “Stelle al merito”, il Coni la assegnerà al dirigente della FIGC Alberto Zaroli (argento), a Lucia Ballan e Mariangela Casartelli per la Fitarco e a Giuseppe Rizzi per la FIP (bronzo). Lo stesso si può dire per la stella d’argento assegnata all’associazione cronometristi, determinante per la buona riuscita di numerosissime manifestazioni sportive.

Trattandosi poi del Coni Varese, largo spazio avrà anche il Premio Ravasi che ricorda l’ex presidente del “governo dello sport provinciale”. Quattro, in questo caso, i vincitori: la super-presidente della PolHa Daniela Colonna Preti, la segretaria di lungo corso del Coni Donatella Bianchi e la Varese Sport Commission. Il quarto riconoscimento è invece alla memoria di Alberto Sacchi, appassionato dirigente dei canestri divenuto anche presidente provinciale della FIP e scomparso troppo presto.

A seguire l’elenco completo dei premiati chiamati a ritirare le benemerenze nella serata di oggi, lunedì 6 dicembre, a partire dalle ore 18; a condurre la cerimonia sarà Luca Broggini alla presenza del presidente Sinapi, di tutti i delegati in carica (Alberto Bonomi, Mariangela Casartelli, Bruno Frigeri, Ennio Marchesin, Miriam Martinoli, Luigi Manzo e Fabrizio Ranisi) e del coordinatore tecnico Marco Caccianiga.

BENEMERENZE SPORTIVE ANNO 2019

Stella d’argento dirigenti al merito sportivo



Alberto ZAROLI – Federazione Italiana Giuoco Calcio

Stella di bronzo dirigenti al merito sportivo

1) Lucia BALLAN – Federazione Italiana Tiro con l’Arco

2) Maria Angela CASARTELLI – Federazione Italiana Tiro con l’Arco

3) Giuseppe Angelo RIZZI – Federazione Italiana Pallacanestro

Stella d’argento Società al merito sportivo



1) Associazione CRONOMETRISTI VARESE

Medaglia d’oro al merito sportivo

1) Giulia MIGNEMI – Canottaggio – Campionessa Mondiale Quattro di Coppia Pesi Leggeri

Medaglia d’argento al merito sportivo

1) Micaela SICARI ABBADINE – Baseball – Softball – Campionessa Europea Softball

2) Matilde BRUNATI – Canottaggio Sedile Fisso – Campionessa Europea Quattro di Punta Jole

3) Luca DARINO – Canottaggio Sedile Fisso – Campione Europeo Quattro di Punta Jole

4) Deborah DE VITA – Kickboxing – 2°classificata Campionato Mondiale Point Fighting Kg +70

5) Simone DE VITA – Kickboxing – 2°classificato Campionato Mondiale Point Fighting Kg -74

6) Jody FELLI – Canottaggio Sedile Fisso – Campione Europeo Quattro di Punta Jole

7) Nicholas Colin Axel KOHL – Canottaggio – 3°classificato Campionato Mondiale Quattro Senza

8) Alice LOMBARDO – Canottaggio Sedile Fisso – Campionessa Europea Quattro di Punta Jole

9) Paolo MARCOLIN – Biliardo – 3° classificato nel Campionato Mondiale Stecca Individuale

10) Riccardo MAZZETTI – Tiro a Segno – Campione Europeo Pistola Automatica A.M. 25

Medaglia di bronzo al merito sportivo

1) Margherita ACQUADERNI – Aeronautica – Primatista Italiana Volo a Vela Cat. Libera

2) Mattia AQUILANTI Pesistica – Campione Italiano Distensione su Panca – Kg 65

3) Alessandro BALLARIN – Pesca Sportiva e Attività Subacquee – Campione Italiano Acque interne-Pesca alla trota in lago a squadre di società

4) Christian BIOLCATI – Canottaggio Sedile Fisso-Campione Italiano Quattro di Punta Jole

5) Virginia BOSSI – Golf – Campionessa Italiana Nazionale Femminile Match-play

6) Thomas BRIANTI – Motociclismo – Campione Italiano Velocità – supersport 300

7) Mauro CRENNA – Canoa Kayak – Campione Italiano K4 M.1000 velocità

8) Ilaria DALLACOSTA – Handball (pallamano) – Campionessa Italiana Handball

9) Federico DE MADDALENA – Canottaggio Sedile Fisso-Campione Italiano Quattro di Coppia Jole

10) Gianluca DEGHI – Motociclismo – Campione Italiano Motocross CL.MX 300

11) Marco DELL’ACQUA – Automobilismo – Campione Italiano Auto Storiche Rallies

12) Giulio DRESSINO – Canoa Kayak – Campione Italiano K2 M.500 velocità

13) Ludovico EDALLI – Ginnastica – Campione Italiano Ginnastica Artistica – Concorso Generale Individuale

14) Christian FARINA – Pesistica – Campione Italiano Distensione su panca – KG 107+

15) Francesco Emilio LALICATA – Canottaggio Sedile Fisso-Campione Italiano Quattro di Punta Jole

16) Laura LAVAZZA – Tiro con l’Arco – Primatista italiana tiro alla targa all’aperto arco compound a squadre

17) Roberto MARCORA – Tennis – Campione Italiano Serie A Maschile

18) Cristian PAPA – Canottaggio Sedile Fisso-Campione Italiano Quattro di Coppia Jole

19) Ugo PAVESI – Aeronautica – Campione Italiano Volo a Vela – Cat. 18 m

20) Danilo PERILLI – Canottaggio Sedile Fisso-Campione Italiano Quattro di Punta Jole

21) Cinzia PORCELLI – Canottaggio Sedile Fisso-Campionessa Italiana Due e Quattro di Coppia Jole

22) Alessio ROVERA – Automobilismo – Campione Italiano Gran Turismo GT3

23) Antonio SOFFICI – Aeronautica – Campione Italiano Volo a Vela – Cat. Libera

24) Matteo STURARO – Canottaggio Sedile Fisso-Campione Italiano Quattro di Punta Jole

25) Roberto UMANA – Pesistica – Campione Italiano Distensione su panca – KG 72

26) Corrado VERITÀ – Canottaggio Sedile Fisso-Campione Italiano Quattro di Coppia Jole

PREMIO RAVASI

Daniela COLONNA PRETI – Presidente POLHA Varese Associazione Polisportiva Dilettantistica per Disabili; Past President Panathlon Varese

Donatella BIANCHI – Segretaria Comitato Provinciale CONI Varese poi Delegazione Provinciale CONI Varese; Attualmente Segretaria Sport e Salute Varese

VARESE SPORT COMMISSION – Un progetto di Camera di Commercio di Varese che ha l’obiettivo di attrarre eventi sportivi sul territorio e supportarne l’organizzazione

Alberto SACCHI – alla memoria – Presidente del Comitato Provinciale FIP dal 2011 fino alla scomparsa nel 2015 In precedenza: Dirigente Responsabile della Pallacanestro Cuoricino Cardano Al Campo; Consigliere Provinciale FIP