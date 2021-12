Serie D, Rg Ticino – Varese in diretta

Giornata numero 14 per il Girone A di Serie D e il Varese, che arriva da tre vittorie di fila, vuole proseguire la marcia anche a Romentino, in provincia di Novara, ospite dell’Rg Ticino. Potrete come sempre commentare in tempo reale l’andamento del match e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

