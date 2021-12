Il settore dell’arredamento non si ferma. Lg Lesmo: design, e-commerce e sostenibilità

Anche dopo le restrizioni dovute alla pandemia, anche in un mercato sempre più internazionale, il settore del design d’interni Made in Italy lancia segnali di crescita. Ne è un esempio LG Lesmo, azienda che da oltre 30 anni produce arredo trasformabile di alta qualità, ispirandosi ad un design che coniuga praticità ed eleganza.

Estetica, forme armoniose e funzionalità sono elementi cardine di qualunque buon oggetto di design. LG Lesmo però ha sviluppato una collezione di tavoli, tavolini e consolle concentrandosi su un altro aspetto della progettazione d’interni: il rapporto tra elemento d’arredo e persona.

Ecco come è nata la proposta di un arredo intelligente, salvaspazio, ecosostenibile e smart, a partire da una riflessione che ha portato l’azienda a mettere le persone al centro dei progetti. Tutti i prototipi LG Lesmo infatti sono concepiti per rispondere ad una necessità sempre più diffusa, cioè fanno risparmiare spazio. I Tavolini da salotto LG Lesmo per esempio si trasformano in tavoli da pranzo, mentre il tavolo in legno allungabile può essere utilizzato come tavolo per 4 persone durante i pasti di tutti i giorni, ma all’occorrenza si allunga fino ad ospitare anche 20 commensali.

“LG Lesmo offre una ampia gamma di tavoli, da quelli trasformabili a quelli allungabili: una vasta serie di soluzioni per rendere la vostra casa un luogo adatto alle esigenze più diverse. Tutti i prodotti LG Lesmo sono realizzati in vero legno e con materiali di alta qualità, seguendo un processo di lavorazione artigianale, che conferisce agli oggetti, eleganza, stile, cura del dettaglio e durata nel tempo.” (Dal sito ufficiale www.lg-lesmo.it)

La filosofia LG Lesmo mette in primo piano le persone, e permette di creare soluzioni d’arredo a partire dalle richieste della clientela. Come? Con un customer service sempre presente, con un design che interpreta le necessità e i trend più moderni, ma soprattutto garantendo la massima personalizzazione dei propri prodotti. Tavoli, tavolini, consolle, sedie e appendiabiti da personalizzare interamente, a partire dalla scelta della finitura. Addirittura, le prolunghe dei tavoli e delle consolle possono essere decorate con una stampa su richiesta e appese a parete, come un’opera d’arte su misura.

La chiave di un design che si concentra sulle persone però non risiede esclusivamente nel prodotto. Ora come ora infatti, è fondamentale che un’azienda comunichi con le persone, e che ne rispecchi gli ideali. Per questo motivo l’imballaggio dei prodotti LG Lesmo è in legno, così dopo la consegna può essere riutilizzato dall’azienda senza inutile spreco di materiali. Ma sostenibilità in questo caso significa anche rimboschimento, dal momento che la ditta ha siglato un accordo vincolante con la britannica GoneWest: per ogni albero utilizzato durante la produzione di un complemento, un altro ne viene piantato. Sul suolo europeo o africano, in aree protette.

Per comunicare in maniera efficace e senza sprechi di carta poi, LG Lesmo ha sviluppato un sito internet interattivo, dove chi è interessato ad un complemento d’arredo trasformabile può ricevere assistenza diretta e acquistare direttamente dallo shop on-line. Basta selezionare il prodotto desiderato, scegliere tra le tante opzioni di personalizzazione e attraverso un configuratore 3D si potrà addirittura osservare il risultato in anteprima.