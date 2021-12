Soccorso alpino Valdossola, riconfermati i vertici

Si sono svolte ieri le elezioni per il rinnovo delle cariche di Delegato e Vice Delegati per la x° Delegazione Valdossola del Soccorso Alpino.

Il risultato delle urne vede riconfermati per il triennio 2022/2024 Gasparini Matteo come Delegato, Sibilia Natalia e Gazzola Franco come vice-Delegati.

Il delegato ha riassunto le attività svolte nell’ultimo anno ed ha elencato le diverse iniziative passate e future delle Delegazione Valdossola, che vede tra i più importanti il progetto Sicuri in Montagna portato avanti con la Fondazione Comunitaria del VCO e che ha permesso alla delegazione di cambiare l’intera infrastruttura per le comunicazioni radio, passando dalla tecnologia analogica a quella digitale. Prima delegazione Piemontese a raggiungere questo traguardo.

Progetto che proseguirà anche nei prossimi mesi con l’arrivo degli apparati portatili che verranno distribuiti ai volontari sul territorio.

Non è stato dimenticato che nel 2020, nonostante la pandemia, la Valdossola è stata delegazione ospitante del corso Nazionale per le Unità Cinofile da Valanga in Formazza con circa 40 partecipanti provenienti da tutti i servizi regionali e del Corso di Soccorso in Ambiente Impervio a Macugnaga con oltre 90 sanitari provenienti da tutti Italia.

L’augurio di buon lavoro e soddisfazione per quanto fatto, è stato espresso dai Capi stazione e da Felice Darioli, Vice Presidente regionale.