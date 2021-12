Storia e storie dei Frati Minori a Busto Arsizio in un libro

La Comunità francescana ha pubblicato un libro contenente le relazioni presentate nel maggio scorso in occasione del Centenario della Consacrazione della Chiesa – Santuario Sacro Cuore. Nel libro si racconta la storia ultrasecolare della chiesa e della presenza dei frati Minori a Busto Arsizio, a cura di Roberto Albè, “la figura di Padre Gentile Mora” (fondatore del Convento e Santuario Sacro Cuore) a cura di Giovanna Bonvicini, “la scelta architettonica del Santuario Sacro Cuore” a cura di Giulia Gambassi Pensa, e “l’arte raffigurata del Pandolfi” a cura di Paolo Rusconi.

Altre relazioni quali “La tradizione popolare attorno alla Chiesa dei frati” con una serie di poesie in dialetto sono a cura di Angelo Crespi mentre le “testimonianze di vita vissuta all’ombra del campanile”sono di Peppino Orazi, mentre “l’Oratorio oggi” è del giovane oratoriano Lorenzo Soffiatti. L’ultimo argomento “Chiesa di pietra e pietre vive” è di frate Marco Ferrario, francescano nativo di Busto Arsizio, che conclude le pagine del libro.

Il libro corredato da diverse immagini, alcune inedite, racconta la storia dei frati giunti a Busto Arsizio nel 1902 e delle opere effettuate negli anni, grazie alla generosità dei bustocchi. Nel libro sono racchiuse le testimonianze di vita vissuta dai giovani del tempo che hanno frequentato la Chiesa e l’Oratorio che ci riportano agli anni ’40.

Si può acquistare il libro e regalarlo come strenna natalizia, un’occasione per far conoscere la storia dei frati e dei fedeli per tramandarla alle generazioni future. Il costo del libro è di € 15,00 ed è acquistabile in Chiesa al termine delle celebrazioni eucaristiche di sabato 18 e domenica 19 dicembre, e nei tempi successivi, presso la portineria del Convento.