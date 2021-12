Trasferta ad Alleghe per i Mastini Varese che vogliono confermare il buon momento

La “bella sconfitta” rimediata domenica contro la capolista Unterland ha allontanato i Mastini Varese dalla qualificazione al Master Round della IHL, ovvero la seconda parte del campionato che garantisce la partecipazione ai playoff. I gialloneri però devono concentrarsi per fare più punti possibile, sia per rincorrere il round principale sia eventualmente per partire davanti a tutti in quello di relegazione (che comunque mette in palio tre slot per la fase finale).

In questa ottica può essere determinante la partita del 14° turno, la trasferta ad Alleghe, contro una formazione che dopo un paio d’anni faticosi sta disputando una ottima stagione: le Civette sono quinte, agganciate al treno di testa e hanno sei punti di vantaggio sulla squadra diretta da coach Tom Barrasso. Sabato 11 dicembre la partita tra due club storici dell’hockey nazionale andrà in scena alle 20,30 sul ghiaccio “dell’Alvise De Toni” e per i Mastini sarà un test molto probante; la località bellunese è anche la più complicata da raggiungere e quindi il viaggio lungo rappresenta un’ulteriore fatica per Piroso e soci. (in alto: Alex Bertin / foto Munerato-Mastini)

Barrasso schiererà di nuovo Pilon tra i pali e dopo aver riaccolto Pietro Borghi (in gol contro i Cavaliers) riavrà anche Tilaro che ha scontato le due giornate di squalifica. Situazioni positive corroborate anche dallo stato di forma recente, che ha portato il Varese a sfidare a viso aperto le prime della classe. Contro l’Alleghe la difesa dovrà fare attenzione a giocatori di vaglia come Edgar De Toni, il finlandese Kirivanta ma anche Berger e De Val. Tra i pali Gianni Scola che lo scorso anno si fece notare e che si sta confermando tra i migliori interpreti del ruolo.

I tifosi gialloneri, mentre seguiranno il match di Alleghe, daranno un’occhiata anche alle altre partite per capire se i Mastini riusciranno a guadagnare punti sugli avversari diretti: il Como (che mercoledì ha effettuato il controsorpasso) sarà a Bressanone, il Dobbiaco andrà a Cavalese per un confronto difficile. La partita del Varese sarà affiata a De Col e Zatta, aggiornamenti su Radio Village.