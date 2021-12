Il Varese non passa a Saluzzo: 0-0 nella nebbia

Finisce con uno 0-0 nella nebbia il 2021 del Varese che a Saluzzo non riesce a sbloccare la gara e alla fine si prende un punto che lascia un po’ di amaro in bocca. I biancorossi hanno fatto la partita ma non sono riusciti a trovare buone soluzioni offensive contro l’arcigna difesa dei padroni di casa, che hanno fatto la loro partita, rosicchiando tempo quando possibile, per conquistare un punto per loro prezioso. Dopo la mezz’ora del secondo tempo sul terreno del “Damiano” è scesa velocemente una fitta nebbia che nel finale ha smorzato la spinta offensiva dei varesini e aiutato i padroni di casa a chiudere la gara sullo 0-0.

Una mezza occasione persa per Disabato e compagni che con una vittoria sarebbero balzati al secondo posto e invece alla pausa natalizia sono terzi, pari merito con la Sanremese. Non un brutto posto, intendiamoci, ma la seconda piazza sarebbe stato un premio importante per i biancorossi. Finite le feste natalizie, il prossimo impegno per il Varese sarà mercoledì 5 gennaio 2022 al “Franco Ossola” contro la Caronnese per il recupero di campionato.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo la vittoria sul Casale che ha proiettato i biancorossi al terzo posto in classifica, per l’ultimo impegno del 2021 i ragazzi di mister Ezio Rossi fanno visita al Saluzzo, ultimo in classifica ma avversario da prendere con le pinze, soprattutto sul proprio campo. Senza l’infortunato Mamah e lo squalificato Monticone, qualche cambio è obbligato nel 3-4-1-2 varesino: in difesa va Premoli con Mapelli centrale e Parpinel a sinistra. In mediana torna dal primo minuto D’Orazio al fianco di capitan Disabato mentre in avanti è Pastore il trequartista alle spalle di Minaj e Di Renzo. Per il Saluzzo di mister Briano lo schema tattico è 3-5-1-1 con Pucinelli alle spalle dell’unica punta Pavisich.

PRIMO TEMPO

Non succede molto nei primi minuti: il gioco è spezzettato e l’infortunio di Clerici – sostituito da Greco – rallenta ancora di più una gara compassata. Il Varese prova ad aumentare i giri e prendere in mano il gioco ma il Saluzzo è sempre molto chiuso e non concede spazi. Il primo vero tiro in porta biancorosso arriva al 27′ con un destro potente di D’Orazio dai 20 metri che De Marino para in tuffo. Con il passare dei minuti la spinta del Varese perde mordente, i padroni di casa continuano a non concedere occasioni interessanti ai biancorossi e all’intervallo la gara è ancora bloccata sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Non cambia la trama vista nel primo tempo ma il Varese ha un paio di occasioni interessanti: al 6′ Pastore sbuca dietro il difensore sul lancio di Foschiani ma di testa non inquadra la porta, poi all’8′ è Di Renzo da buona posizione a sparare alto da dentro l’area. Mister Rossi sceglie Piraccini – al posto di uno spento Minaj – per dare più qualità all’attacco e al 19′ il Varese ha la migliore occasioni: palla in area e Tosi con un mancino rasoterra colpisce il palo. Il Varese aumenta la pressione ma non trova la rete e allora, passata la mezz’ora, è il momento di Cappai per Di Renzo. A complicare i piani del Varese ci si mette anche la nebbia che scende velocemente sul campo e abbassa vistosamente la visibilità. Nel finale non si vede quasi più e i biancorossi non riescono, nonostante qualche corner, a trovare il gol per prendersi i tre punti.

TABELLINO

Saluzzo – Varese 0-0 (0-0)

Saluzzo (3-5-1-1): De Marino; Kieling, Carli, Luiz Felipe; Ientile, Serino (18’ st Caldarola), Aquiles, Clerici (12’ pt Greco, 18’ st Andretta), Poppa; Pucinelli, Pavisich (28’ st Gaboardi). A disposizione: Virano, Pittavino, Gerthoux, Fink, Lewandowski. All.: Briano.

Varese (3-4-1-2): Trombini; Premoli, Mapelli, Parpinel; Foschiani, D’Orazio, Disabato (35’ st Cantatore), Tosi; Pastore; Minaj (19’ st Piraccini), Di Renzo (32’ st Cappai). A disposizione: Priori, Battistella, Marcaletti, A. Baggio, Gazo, L. Baggio All.: Rossi.

Arbitro: sig. Duzel di Castelfranco Veneto (Beggiato e Roncari)

Corner: 3-8. Ammoniti: Kieling, Carli per il Saluzzo; D’Orazio, Parpinel per il Varese. Recupero: 1’ + 6’.

Note: giornata serena e fredda, nebbia dal 30′ del secondo tempo, terreno in non perfette condizioni.

SERIE D GIRONE A XVIII GIORNATA

Mercoledì 22 dicembre: Caronnese – Sestri Levante 1-1; Casale – Bra 3-1; Fossano – Imperia 1-0; Gozzano – Borgosesia 0-0; Lavagnese – Asti 0-1; Novara – Chieri 4-2; Pdhae – Ligorna 2-0; Saluzzo – Varese 0-0; Vado – RG Ticino 1-0; Sanremese – Derthona 1-1.

CLASSIFICA: Novara 41; Chieri 31; Sanremese, Varese 30; Pdhae, Vado 28; Borgosesia Casale, Derthona 27; Gozzano 25; Bra 23; Asti, Sestri Levante 20; Ligorna 18; Lavagnese 16; Imperia, Rg Ticino 15; Caronnese, Fossano 14; Saluzzo 11.