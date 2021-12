Il Varese non trova il gol a Vado: 0-0 e qualche rimpianto

Termina senza reti a Vado Ligure. Il Varese pareggia 0-0 e si prende un punto che muove la classifica ma che lascia anche qualche rimpianto per le diverse occasioni costruite ma non concretizzate. Nel primo tempo è Mamah a tirare fuori un sinistro da ottima posizione mentre in apertura di ripresa è Disabato a non trasformare una ghiotta occasione calciando addosso a Cirillo. Il portiere di casa è poi protagonista nel corso del secondo tempo con un paio di belle parate, ma su tutte va sottolineata quella al 36′ sul colpo di testa di Mapelli su azione d’angolo. Peccato perché Disabato e compagni hanno espresso un bel palleggio e creato una grande mole di gioco.

I biancorossi si prendono un punto che li porta a quota 26, segnano un altro clean sheet e confermano il quarto posto in classifica agganciando il Derthona. Non sono mancati gli applausi della tifoseria biancorossa giunta in Liguria, che ha apprezzato la prestazione e il carattere della squadra. Domenica prossima (19 dicembre) al “Franco Ossola” ci sarà lo scontro d’alta classifica contro il Casale, che oggi ha rinviato la gara casalinga contro l’Asti ancora per la neve scesa in settimana.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo una settimana resa complicata dalla neve, il Varese scende in campo al “Chittolina” di Vado Ligure per tenere aperta la striscia di quattro vittorie consecutive. Mister Ezio Rossi schiera il collaudato 3-4-1-2 con Premoli e Disabato in mediana, Piraccini sulla treqaurti alle spalle di Mamah e Di Renzo. Out lo squalificato D’Orazio e gli infortunati Alessandro Baggio e Roberto Cappai, che però potrebbero tornare a disposizione in settimana. Convocato e in panchina per la prima volta in stagione Francesco Gazo dopo il problema di salute. Il Vado, che nel turno infrasettimanale ha vinto 1-0 a Ligorna, scende in campo con un 4-3-3 nel quale Aperi – 9 gol in campionato – è la punta centrale. Undici confermato per mister Matteo Solari rispetto alla vittoria di Genova.

PRIMO TEMPO

Primi minuti di studio tra e due squadre, il primo squillo è del Varese al 5′ con la girata di testa di Di Renzo su cross di Premoli parata agevolmente da Cirillo. Un minuto dopo Piraccini gira da buona posizione l’assist di Mamah ma la difesa del Vado devia in corner. Il Vado prova a farsi vedere con buone manovre ma all’11’ è ancora il Varese a creare pericoli con una girata di testa di Mamah che esce di un soffio. Il Vado non si fa schiacciare e, anche senza portare problemi a Trombini, si fa notare per qualche azione ben congegnata sulla quale la difesa biancorossa contrasta attenta. La migliore occasione del primo tempo arriva al 38′: Mamah recupera palla al limite dell’area ligure ma il suo sinistro rasoterra non trova la porta ed esce di pochissimo. Negli ultimi minuti cresce il nervosismo, si gioca poco e all’intervallo la gara è ancora sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Il Vado ne cambia tre all’intervallo: restano negli spogliatoi Tinti, Giuffrida e Papi ed entrano Gandoldo, Brondi e Costantini. La prima grande occasione è però ancora biancorossa con Disabato che sfrutta un velo di Mamah ma non riesce, a tu per tu con Cirillo, a mettere in rete. Il Varese spinge e al 9′ costruisce un’altra buona opportunità ma Mamah, dopo lo scambio con Di Renzo, calcia ancora fuori. La pressione biancorossa sale, il Vado si abbassa ma il possesso palla di Disabato e compagni non trova sbocchi in zona calda. Al 28′ il Vado spaventa il Varese: Costantini porta palla e serve il taglio di Anselmo che da buona posizione calcia sul fondo. Serve qualche episodio per sbloccare la gara e al 33′ Disabato ci prova da una punizione defilata con una traiettoria pericolosa ma Cirillo non si fa sorprendere e para in due tempi. Il Varese però ora spinge forte e prima il neo entrato Pastore calcia dal limite costringendo Cirillo alla parata, poi il portiere del Vado è determinante a deviare sopra la traversa il colpo di testa di Mapelli su azione d’angolo. Nel finale le squadre di allungano, il Vado riesce ad allentare la spinta di Disabato e compagni e alla fine il risultato non si sblocca: 0-0 e un punto a testa.