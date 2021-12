A Venegono Inferiore un presidio di solidarietà per le due ragazze vittime di violenza sul treno e in stazione

Dopo il gravissimo duplice episodio di violenza alle due ragazze sul treno Milano-Varese e in stazione a Venegono, questa sera – martedì 7 dicembre – alle 19 si terrà un presidio di solidarietà nel piazzale della stazione di Venegono Inferiore.

Un’iniziativa nata spontaneamente grazie al passa parola: «Accogliendo la proposta di alcuni, per solidarietà alle donne vittime di violenze e per non rimanere indifferenti alla violenza, ci troviamo martedì 7 dicembre alle 19 presso il piazzale della stazione ferroviaria di Venegono Inferiore. Portate una candela. Sarà un ritrovo silenzioso e rispettoso delle norme di sicurezza anti covid (distanziamento e mascherina)».