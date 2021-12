Fermati due uomini accusati di aver violentato due donne sul treno e in stazione

Due uomini sono stati arrestati in esecuzione di fermo per indiziato di delitto per violenza sessuale, emesso dalla Procura della Repubblica di Varese.

Si tratta di due giovani, un italiano e un nordafricano, accusati di aver aggredito due ventiduenni, l’una su un un treno della linea Milano-Varese, l’altra in stazione a Venegonom Inferiore, lo scorso 3 dicembre.

I soggetti fermati sono uno italiano e uno di origine marocchina, quest’ultimo irregolare sul territorio nazionale, identificati quali responsabili della violenza sessuale di gruppo e contestuale rapina sul treno n. 12085 in danno di una giovane donna e gravemente indiziati di una violenza sessuale commessa pochi minuti dopo nella sala d’attesa della stazione Trenord di Venegono Inferiore ai danni di un’altra ragazza di 22 anni.

«Le tempestive indagini – afferma la nota della Procura – avviate in seguito alla denuncia delle vittime da parte dalla Squadra Mobile di Varese per il primo episodio, e dai Carabinieri della Compagnia di Saronno per il secondo episodio, coordinati dal Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Varese, hanno consentito in tempi brevi di ricostruire gli episodi di violenza nei dettagli e di raccogliere elementi utili all’identificazione degli autori, riconosciuti dai Carabinieri in occasione di un intervento per altri fatti all’interno di un’abitazione privata la notte scorsa (segnalazione di un vicino disturbato da rumori e schiamazzi)».