288 piante di marijuana in casa, denunciato 34enne di Carnago

Coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Sono queste le accuse per cui è stato denunciato un 34enne di Carnago.

I carabinieri, nsospettiti dal forte odore di marijuana proveniente dall’abitazione, hanno rintracciato e controllato l’uomo sottoponendolo a perquisizione domiciliare, sorprendendolo in possesso complessivamente di 288 piante di “cannabis indica”, coltivate all’interno di locali adibiti a serra e predisposti di lampade e diverso materiale per l’essicazione, 100 vasetti già seminati e in germogliazione, nonché 9,2 grammi di marijuana, 48,3 grammi di hashish, due bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto.

Per il 34enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese.