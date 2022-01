Aime apre uno sportello bandi: “Per sfruttare al massimo le potenzialità del Pnrr”

Come noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i numerosi Fondi Europei hanno l’obiettivo di sostenere i territori e consentire la ripresa economica. Risulta però complesso comprendere concretamente quali siano le opportunità presenti a favore di enti ed imprese e come renderle applicabili.

Al fine di consentire la conoscenza degli strumenti di finanziamento e le relative modalità di accesso, Aime, Associazione Imprenditori Europei, da sempre impegnata nel sostegno del territorio, mette a disposizione un desk “Pnrr e Fondi Europei” presso i Comuni aderenti all’iniziativa al fine di presentare le opportunità destinate ai soggetti pubblici e alle Imprese.

Il servizio proposto da AIME consentirà di ottenere informazioni nel merito e sulle modalità di partecipazione ai bandi per cogliere tali opportunità.

L’iniziativa è consequenziale al lavoro che Aime ha avviato nel 2021 attraverso “OFFICINA 2023”, il laboratorio di analisi e di idee che ha visto il fondamentale contributo di 12 professionisti esterni all’Associazione esperti del mondo economico, amministrativo, scolastico e universitario istituito al fine di avviare uno sviluppo prospettico del territorio provinciale di Varese grazie anche ai contributi derivanti dal Pnrr.

Coordinate dalla dott.ssa Jenny Santi (foto), esperta nella ricerca e gestione di finanziamenti e bandi pubblici, le attività di AIME si svilupperanno attraverso un incontro preliminare presso le amministrazioni comunali in cui saranno invitate le imprese inserite nei singoli territori per far conoscere caratteristiche e potenzialità del “Pnrr e Fondi Europei”; quindi su richiesta dei singoli, sarà effettuata la consulenza per l’individuazione di specifici bandi e la compilazione delle procedure di partecipazione.

Per avere informazioni o aderire al servizio è possibile inviare una e-mail a pnrrfondieuropei@aimeitalia.it o telefonare alla Segreteria Generale Aime 0332 1575230.