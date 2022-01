Al via il cantiere di via Carcano a Varese, parcheggio chiuso dal 1 febbraio

Nelle prossime settimane verrà aperto il cantiere nell’area di via Carcano a Varese che oggi ospita un parcheggio temporaneo. L’avvio dei lavori costituisce la prima attuazione da parte dei privati di progetti di rigenerazione previsti dal Masterplan delle Stazioni approvato dal Consiglio Comunale nel 2020. I proprietari del terreno, dopo l’abbattimento degli edifici abbandonati, sono oggi pronti ad attivare la strategia di riqualificazione che porterà alla realizzazione di un complesso di edifici destinato a residenza e a strutture della ristorazione e a commerciale.

A partire da martedì 1 febbraio dunque l’area oggi adibita a parcheggio temporaneo verrà chiusa per consentire l’avvio dei lavori. Restano a disposizione dei cittadini tutti i parcheggi sulla via Tonale e in via Turati per gli utenti frequenti e via Merini e via Cairoli per i pendolari.

Al termine del cantiere, nell’area di via Carcano sarà realizzato anche un nuovo parcheggio per complessivi 160 posti auto.