Procedono spediti i lavori in via Carcano a Varese: ecco come diventerà la zona

Tra i cantieri dove c’è maggior movimento a Varese di questi tempi va segnalato innanzitutto quello di via Carcano: là dove c’era l’ex falegnameria Fidanza, e poi per un paio di anni il parcheggio AVT, i lavori fervono e già si vedono distintamente le strutture dei palazzi. Il cantiere è in pieno svolgimento e non sembra soffrire i rallentamenti degli altri lavori in città.

Non ci vorrà molto perciò perchè quella zona sia destinata a cambiare profondamente: a margine dei lavori privati stanno per iniziare infatti anche i lavori di compensazione sulla viabilità e sulla strada, destinati a rivoluzionare le abitudini degli abitanti della zona e di chi entra in città.

COME SARA’ IL NUOVO EDIFICIO DI VIA CARCANO

Innanzitutto, vale la pena di ricordare che obiettivo hanno i lavori, che sono realizzati da una azienda privata: in quegli spazi si sta costruendo una struttura di vendita alimentare di medie dimensioni, più precisamente un punto vendita LIDL, che sta già cercando nuovo personale a Varese. A lei integrata ci sarà una struttura residenziale e altri spazi commerciali di ristorazione e piccoli negozi di vicinato. Nell’edificio ci sarà spazio per 200 parcheggi, per metà privati e per l’altra metà pubblici.

La struttura di vendita, ospitata nella parte dell’edificio che farà angolo con via Cairoli, integrerà al piano terra anche il parcheggio, così come successo alla nuova Esselunga di viale Europa. Accanto, invece, avrà un edificio, terrazzato, con dei portici ad altezza strada dove saranno ospitate le strutture commerciali più piccole.

LA VIABILITA’ IN VIA CARCANO

Quelli però che coinvolgeranno maggiormente la città saranno i lavori accessori, che cambieranno anche la viabilità della zona: e il primo, importante cambiamento sarà il ritorno del doppio senso in via Carcano.

Intorno alla via, gran parte dei cambiamenti che faranno da corollario a questa novità sono già stati attuati in occasione della riqualificazione dell’ex Enel. Largo 4 Novembre, in particolare, resterà identico, viale Belforte continuerà ad essere senso unico, via Dalmazia doppio senso eccetera. Il che significa che chi arriverà da via Carcano non potrà che andare dritto. A quell’incrocio si aggiungerà solo un punto semaforico in più, all’altezza tra via Carcano e via 4 novembre, dove oggi ci sono le strisce pedonali, e verrà leggermente modificato quel tratto di aiuola, per accompagnare le auto in arrivo da viale Belforte ad indirizzarsi verso la corsia a destra.

L’inserimento del doppio senso comporterà anche altri cambiamenti in via Carcano: innanzitutto i marciapiedi saranno ampliati sia sul lato destro che su quello sinistro, con attraversamenti protetti in corrispondenza di via Cairoli, e quindi della scuola.

Un importante cambio di viabilità previsto è invece la realizzazione di una rotatoria in largo Comolli, e il cambio del senso di marcia di via Adamoli. Con la rotonda e il ribaltamento di senso, non sarà piu necessario passare da via Garibaldi per chi esce dalla città: semplicemente da via Luini basterà proseguire per via Adamoli e poi per via Carcano.

La rotonda di Largo Comolli

L’ultimo cambio in zona sarà destinato a chi dall’esterno andrà verso via Dandolo: via Milano diventerà a doppio senso, con una svolta a destra all’altezza delle poste.

Gli ultimi cambiamenti viabilistici saranno meno consistenti ma comunque importanti per la nuova viabilità: via Merini cambierà senso di marcia, andando da via Ledro verso via Cairoli, e anche via Cairoli, nel tratto coinvolto, invertirà il senso, da via merini verso via Carcano.

La zona interessata, fino a via Milano