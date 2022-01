Angelo Borrelli al Falcone di Gallarate per la settimana della sicurezza

Angelo Borelli, ex capo dipartimento della Protezione Civile fino al 2021, interverrà nella serata inaugurale della Settimana della Sicurezza, organizzata in videoconferenza a Gallarate dall’Istituto “Giovanni Falcone” trattando il tema della “La Protezione Civile tra previsione, protezione e gestione delle emergenze”.

L’appuntamento è per giovedì 13 gennaio, ore 20.30, il giorno dell’inaugurazione della settimana della sicurezza, che durerà fino a sabato 22 gennaio, “Noi e gli altri”.

Dopo l’apertura del dirigente scolastico, Vito Ilacqua, seguiranno i saluti istituzionali del ministro dell’Istruzione del 2019, Marco Bussetti, del Dirigente dell’Ust di Varese, Giuseppe Carcano, e per la città di Gallarate, il sindaco Andrea Cassani, il dottor Orlando per la Protezione Civile ed il dottor Adamati per la Polizia Locale.

Come assistere

Il link pubblico per ascoltare:

https://youtu.be/Xu1JnpjrQow

Il programma della settimana della sicurezza

Prima dell’inaugurazione ufficiale con Borrelli, a partire dal mattino di giovedì, fino a sabato 22, gli studenti seguiranno diversi incontri ed esploreranno molteplici tematiche legate alla sicurezza a trecentossessantagradi: “Stop al vandalismo” con l’associazione dopolavoro ferroviario di Gallarate, “Infezioni e vaccini – malattie sessualmente trasmissibili” con l’associazione Dell’Acqua, “Gestione chiamate d’emergenza” con Areu, “Violenza di genere: stalking e femminicidio” con il Comando dei Carabinieri di Gallarate, “Sicurezza…..sul set” con Alterà Snc, “Rischio idrogeologico” con la Protezione Civile di Gallarate, “Il cambiamento climatico: cosa possiamo fare” con Fridays for Future Varese, “Sicurezza degli utenti deboli della strada” con Gianantonio Crisafulli di Federazione Ciclistica Italiana, “Sicurezza e tutela del mercato” con Guardia di finanza Gallarate, “I pericoli della rete per un utilizzo consapevole del web” con Polizia postale di Varese, “La Sicurezza ambientale” con Gruppo Carabinieri Forestale di Varese, “Dieci regole per una balneazione sicura” con S.O.G.IT sezione di Gaggiano,”Sicurezza e Sport paralimpico: oltre all’agonismo energia per la vita” con il gruppo paralimpico e “Train… too be cool” con la Polizia ferroviaria di Gallarate.